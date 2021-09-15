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Ру Тат
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15 сентября 2021  17:01
Полина Шевчук

Приставы арестовали счета фирмы в Челнах и взыскали с них 3 млн долга по налогам

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Стройфирма из Челнов длительное время не платила налоги. Долг компании превысил 3 млн рублей. 

Руководство организации не спешило оплачивать долги. Тогда судебные приставы внесли запрет на регистрацию недвижимости, а также взыскали долг со счетов организации.

«В этом году в Татарстане судебные приставы взыскали порядка 1,8 млрд рублей по налогам, что почти на 20% больше аналогичного периода прошлого года», – пояснила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

 

#приставы #долг по налогам
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