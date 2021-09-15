Приставы арестовали счета фирмы в Челнах и взыскали с них 3 млн долга по налогам

Стройфирма из Челнов длительное время не платила налоги. Долг компании превысил 3 млн рублей.

Руководство организации не спешило оплачивать долги. Тогда судебные приставы внесли запрет на регистрацию недвижимости, а также взыскали долг со счетов организации.

«В этом году в Татарстане судебные приставы взыскали порядка 1,8 млрд рублей по налогам, что почти на 20% больше аналогичного периода прошлого года», – пояснила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.