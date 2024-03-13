Приставы арестовали Range Rover челнинца за два десятка неоплаченных штрафов

В результате оперативной акции, проведенной сотрудниками дорожной инспекции и судебными приставами в Набережных Челнах, был арестован автомобиль Range Rover за долги его владельца, сообщили в ГУФССП России по РТ.

По данным судебных органов, в отношении владельца машины открыто 24 дела: 23 из них связаны с неоплаченными штрафами за нарушения ПДД, а одно — с выплатой компенсации за моральный ущерб в размере 270 тысяч рублей.

Владелец Range Rover, который накопил штрафы на общую сумму 23,5 тысяч рублей, игнорировал предписания судебного пристава о погашении задолженности. В связи с этим были применены меры в виде запрета на регистрационные действия с имуществом, ограничения на выезд за границу и взимания исполнительского сбора.

Несмотря на это, долги не были погашены, что привело к аресту и изъятию автомобиля во время рейда. Теперь, чтобы вернуть свой автомобиль, владелец должен будет погасить все долги, иначе машина будет продана с аукциона.