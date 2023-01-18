Приставы арестовали казанца и его авто за неоплаченный вовремя штраф за пьяную езду

Судебные приставы возбудили исполнительное производство на жителя Казани за неуплату штрафа ГИБДД: ранее автоинспекторы составили на него протокол за пьяную езду. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Приставы выяснили местонахождение должника и арестовали его автомобиль. Машину поместили на спецстоянку. Кроме того, арестовали и самого неплательщика – суд назначил мужчине 5 суток в спецприемнике.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

В пресс-службе ГУ ФССП России по РТ напоминают: чтобы избежать мер принудительного характера, вовремя выплачивайте свои задолженности. Оплатить их можно на официальном сайте в разделе «Банк данных исполнительных производств» либо через личный кабинет портала Госуслуг.