Приставы арестовали грузовик казанца за долги по налогам в 200 тысяч рублей

Судебные приставы провели рейд «Дорожный пристав», во время которого остановили грузовик Volvo – за рулем был мужчина, на которого возбуждено уже около десяти исполнительных произодств за неуплату налогов. Всего казанец задолжал более 200 тысяч рублей.

Приставы арестовали грузовик. Теперь мужчине предстоит оплатить долг полностью – иначе автомобиль будет продан в счет погашения задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.