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Происшествия
4 октября 2022  14:56
Павел Климчак

Приставы арестовали грузовик казанца за долги по налогам в 200 тысяч рублей

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Судебные приставы провели рейд «Дорожный пристав», во время которого остановили грузовик Volvo – за рулем был мужчина, на которого возбуждено уже около десяти исполнительных произодств за неуплату налогов. Всего казанец задолжал более 200 тысяч рублей.

Приставы арестовали грузовик. Теперь мужчине предстоит оплатить долг полностью – иначе автомобиль будет продан в счет погашения задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

#судебные приставы #арест авто
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