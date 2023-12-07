Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Приставы арестовали Fiat жителя Набережных Челнов за 177 неоплаченных долгов
В отношении жителя Челнов за долги было возбуждено 177 исполнительных производств, сообщили в ГУФССП России по РТ.
Челнинец не оплачивал налоги, не платил за жилищно-коммунальные услуги, регулярно нарушал ПДД, за что получал штрафы, которые он тоже не гасил. В итоге общая сумма долга составила 262 тысячи рублей.
Совместно с автоинспекторами приставы организовали по городу рейд, обнаружили машину неплательщика – Fiat Albea, и наложили на транспорт арест, поместив его на штрафстоянку.
ГУФССП по РТ рекомендует своевременно погашать свои долги во избежание применения принудительных мер.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников