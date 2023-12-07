Приставы арестовали Fiat жителя Набережных Челнов за 177 неоплаченных долгов

В отношении жителя Челнов за долги было возбуждено 177 исполнительных производств, сообщили в ГУФССП России по РТ.

Челнинец не оплачивал налоги, не платил за жилищно-коммунальные услуги, регулярно нарушал ПДД, за что получал штрафы, которые он тоже не гасил. В итоге общая сумма долга составила 262 тысячи рублей.

Фото: © ГУФССП по РТ

Совместно с автоинспекторами приставы организовали по городу рейд, обнаружили машину неплательщика – Fiat Albea, и наложили на транспорт арест, поместив его на штрафстоянку.

ГУФССП по РТ рекомендует своевременно погашать свои долги во избежание применения принудительных мер.