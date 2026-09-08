news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 8 сентября 2026 09:46

Приставы арестовали автомобили Haval у татарстанской фирмы за долги

Читайте нас в
Телеграм

Два автомобиля Haval, принадлежащие коммерческой фирме из Болгара, арестовали судебные приставы. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ. Поводом для такой меры стал долг компании в размере, превышающем 600 тыс. рублей. Компания нарушила договорные обязательства и осталась должна взыскателю.

Иск был удовлетворен судом, исполнительный документ поступил к судебным приставам. Прибыв по адресу фирмы, пристав-исполнитель наложил арест на два автомобиля китайского производства. В тот же день долг был полностью погашен. Арест с машин сняли, исполнительное производство окончено.

#приставы татарстана #судебные приставы рт #арест автомобиля
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Дождливая погода в Татарстане сохранится до 10 сентября

Дождливая погода в Татарстане сохранится до 10 сентября

7 сентября 2026
Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

Фотоконкурс с розыгрышем автомобилей и 33 iPhone пройдет к выборам в Татарстане

7 сентября 2026
Новости партнеров