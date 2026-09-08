Приставы арестовали автомобили Haval у татарстанской фирмы за долги

Два автомобиля Haval, принадлежащие коммерческой фирме из Болгара, арестовали судебные приставы. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ. Поводом для такой меры стал долг компании в размере, превышающем 600 тыс. рублей. Компания нарушила договорные обязательства и осталась должна взыскателю.

Иск был удовлетворен судом, исполнительный документ поступил к судебным приставам. Прибыв по адресу фирмы, пристав-исполнитель наложил арест на два автомобиля китайского производства. В тот же день долг был полностью погашен. Арест с машин сняли, исполнительное производство окончено.