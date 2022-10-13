Приставы арестовали авто жительницы Казани за долги по ЖКУ

Судебные приставы накануне провели рейд на должников по ЖКУ вместе с представителями управляющих компаний. Так, накануне приставы посетили неплательщиков, проживающих в Ново-Савиновском районе Казани.

Одна из жительниц задолжала УК за несколько месяцев почти 56 тысяч рублей. На нее было возбуждено исполнительное производство. Так как добровольно женщина не стала выплачивать долг, приставы арестовали ее автомобиль Nissan. Машину поместили на охраняемую стоянку коммунальщиков.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

Теперь у хозяйки авто есть 10 дней, чтобы погасить всю задолженность и вернуть себе автомобиль. В противном случае машину продадут в счет долга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ, с начала года судебные приставы республики взыскали долги за ЖКУ на более 615 миллионов рублей.