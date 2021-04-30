Приставы арестовали авто предпринимателя из Альметьевска за долги по налогам в 200 тысяч

В Альметьевске судебные приставы отправили на штрафстоянку автомобиль предпринимателя за долги по налогам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Бизнесмен задолжал более 200 тысяч рублей, в связи с этим возбудили исполнительное производство, однако мужчина продолжал уклоняться от погашения задолженности и игнорировал требования приставов.

Выяснилось, что у предпринимателя есть 2 земельных участка, хозяйственное помещение и машина. Приставы вынесли запрет на регистрационные действия на имущество должника, а также попытались взыскать долги с расчетных счетов мужчины, однако денег на них не оказалось.

Автомобиль должника удалось оставновить благодаря комплексу «Дорожный пристав» во время совместного рейда с автоинспекторами. Бизнесмен пытался убедить пристава, что долги не его, однако машину все равно отправили на штрафстоянку.

Теперь у владельца авто есть 10 дней, чтобы заплатить 200 тыс. рублей налогов и 14 тыс. рублей исполнительского сбора. В противном случае автомобиль продадут в счет погашения долга.

Всего за два часа рейда приставы Альметьевска остановили 15 авто должников, четверо из них рассчитались на месте, три автомобиля арестовали. УФССП России по РТ напоминает, что арестовать имущество судебные приставы могут при долге от трех тысяч рублей.

Узнать о задолженностях и погасить их можно на официальном сайте УФССП России по РТ или в мобильном приложении ФССП России, а также на Едином портале государственных услуг.