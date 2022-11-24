Приставы арестовали авто казанца за долги на 240 тысяч рублей

Судебные приставы во время очередного дорожного рейда в Казани выявили должника: местный житель задолжал налоговой 40 тысяч рублей, а также у него есть задолженность за причинение материального ущерба перед 8 гражданами на общую сумму в 200 тысяч рублей.

Приставы наложили на машину неплательщика арест, оставив авто на ответственное хранение хозяина. Вместе с тем мужчину предупредили об уголовной ответственности, если он попытается скрыть свой автомобиль.

Теперь у него есть десять дней на то, чтобы погасить долги. В противном случае машину продадут в счет долгов.

Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» используется в республике с 2013 года – он позволяет с легкостью выявлять должников и их имущество. Устройство сканирует сразу несколько полос на дороге, определяя только автомобили неплательщиков. Поиск машин должников аппарат проводит и ночью, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.