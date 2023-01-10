Приставы арестовали авто казанца за долг по налогам на полмиллиона рублей

Житель Казани задолжал по налогам полмиллиона рублей. Так как добровольно выплачивать задолженность казанец не намеревался, приставы решили применить принудительные меры.

Как выяснили сотрудники ведомства, на должника зарегистрирован автомобиль Honda. Однако по месту жительства машину обнаружить не удалось. Через некоторое время иномарку нашли в одном из жилых комплексов города.

Автомобиль арестовали – теперь, если казанец не погасит полностью задолженность в ближайшее время, машину продадут в счет долга.

В пресс-службе ГУ ФССП России по РТ напоминают, что необходимо вовремя оплачивать все задолженности, чтобы в дальнейшем сэкономить свое время и избежать неприятностей. Узнать о наличии задолженностей можно с помощью бесплатного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Главного управления.