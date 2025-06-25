Экономят деньги и время взыскателя: как технологии упрощают работу судебных приставов РТ

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Цифровизация – один из важнейших аспектов развития Федеральной службы судебных приставов России. О том, как современные технологии упрощают работу ведомства, обсудили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Исполнительные документы, на основании которых судебный пристав обязан обеспечить исполнение обязательств, оформляются после вынесения судом решения. По просьбе взыскателя суд может направить документ в электронном виде. Для этого необходимо подать соответствующее ходатайство. После его подачи суд передаст документы приставам менее чем за час», — отметила заместитель главного судебного пристава Республики Татарстан Надежда Тарасова.

По ее словам, электронный документооборот — это удобная и эффективная практика. Во-первых, с его помощью экономятся средства бюджета. Во-вторых, сотрудники суда и ФССП экономят время и силы, которые могут быть направлены на решение других задач. В-третьих, сам взыскатель не тратит свои время и деньги, так как не нужно получать бумажную выписку в суде и отправлять ее по почте.

«С начала 2025 года в Федеральную службу судебных приставов поступило около 400 тысяч исполнительных документов. Из них 40% были направлены в электронном виде. Мы ожидаем дальнейший рост таких показателей», — добавила Надежда Тарасова.

Госслужащая также сообщила, что большинство исполнительных документов связано с взысканием штрафов ГИБДД и долгов по кредитам.

Федеральная служба судебных приставов рассматривает возможность внедрения модели реестрового исполнительного производства. Это позволит автоматически направлять документы из суда в ФССП. Бумажный способ подачи документов, по предварительным данным, будет отменен уже в ближайшее время.

«Сегодня любой человек имеет возможность узнать, что у него появился долг. Это можно сделать с помощью портала "Госуслуги" или сайта ФССП. Нужно ввести свои фамилию, имя, отчество и дату рождения. Должник может узнать адрес своего районного отделения, его часы работы и телефон. К тому же, нажав на зеленую кнопку "оплатить", долг можно закрыть. Сама информация об оплате появится у приставов в течение трех дней», – пояснила Надежда Тарасова.

ФССП России использует в своей работе и технологии искусственного интеллекта. Так на сайте службы есть функция телефонного обслуживания. На сайте службы функционирует голосовой помощник «Полина», который отвечает на вопросы и запоминает обращавшихся пользователей.

На сайте каждого территориального управления ФССП указан номер группы телефонного обслуживания по региону. Если обратившийся не смог дозвониться, сотрудники службы перезвонят ему самостоятельно.

Каждое районное отделение судебных приставов принимает людей два раза в неделю:

по вторникам — в первой половине дня;

по четвергам — во второй половине дня.

Также работает специальное подразделение — отдел судебных приставов по электронному исполнению. Именно оно занимается взысканием долгов по штрафам ГИБДД и налогам.

«Его сотрудники принимают посетителей в те же дни, но в течение всего рабочего дня. Записаться на личный прием можно через официальный сайт ФССП. Само посещение займет не более 20 минут», — заключила Надежда Тарасова.