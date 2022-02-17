Приставу пришлось защищаться электрошокером, выселяя челнинскую семью из квартиры

В СМИ и соцсетях накануне появилась информация, что в Челнах при выселении семьи из квартиры судебный пристав применил электрошокер.

Как пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФССП России по РТ, приставы исполняли решение суда о выселении семьи из квартиры, которая им не принадлежала. Семейство взяло жилище в ипотеку, однако платить за него не смогло. Тогда банк выставил квартиру на торги. Ее приобрел другой собственник. Однако заехать в купленные квадратные метры не смог, потому что предыдущие жильцы отказывались съезжать.

Почти год новый владелец пытался миром решить вопрос, но терпение закончилось и он подал иск в суд. В сентябре прошлого года суд встал на сторону истца и к приставам поступили документы о принудительном выселении семьи. Приставы беседовали с жильцами квартиры, объясняли все последействия, однако те отказывались выезжать из помещения и требования игнорировали.

Наканнуе судебные приставы приехали к дому с целью выселения семьи. Однако у подъезда их встретила толпа. Люди вели себя агрессивно и травмировали одного из правоохранителей. Тогда второму приставу пришлось использовать электрошокер, защищая себя и коллегу.

В результате семью выселили, а квартиру передали новому владельцу. Однако у главы семейства остались еще долги по штрафам ГИБДД и за коммунальные услуги.