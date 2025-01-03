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Приставам разрешили взыскивать долги с россиян в цифровых рублях
С 1 января судебным приставам в России разрешили взыскивать долги с граждан и организаций в цифровых рублях. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметили в Федеральной службе судебных приставов, соответствующий закон был принят еще в июле 2023 года. Положения документа, регулирующие порядок ареста, а также обращение взысканий на цифровую валюту, вступили в силу с 1 января текущего года.
В службе уточнили, что долги взыскиваются в цифровых рублях, если у гражданина либо организации отсутствуют или не хватает средств — рублей, иностранной валюты — на счетах, банковских вкладах либо в других кредитных организациях. В таком случае пристав вправе обратиться к оператору платформы цифрового рубля для перевода средств в размере задолженности на счет ФССП.
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