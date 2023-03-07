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Руc Тат
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Происшествия 7 марта 2023 11:44

Пристав убедил татарстанца выплатить компенсацию в 750 тысяч за смертельное ДТП

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Житель Татарстана был признан виновным в ДТП, в котором погибла пассажирка авто. В соответствии с решением суда, он должен был возместить моральный вред членам семьи погибшей, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Мужчина платить компенсацию не спешил. Тогда на него было возбуждено исполнительское производство о взыскании с татарстанца 750 тыс. рублей морального вреда в пользу родных погибшей.

Судебный пристав сообщил должнику о мерах принудительного взыскания. После этого мужчина устроился на работу и полностью погасил задолженность.

#судебные приставы #долги
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