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Пристав убедил татарстанца выплатить компенсацию в 750 тысяч за смертельное ДТП
Житель Татарстана был признан виновным в ДТП, в котором погибла пассажирка авто. В соответствии с решением суда, он должен был возместить моральный вред членам семьи погибшей, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.
Мужчина платить компенсацию не спешил. Тогда на него было возбуждено исполнительское производство о взыскании с татарстанца 750 тыс. рублей морального вреда в пользу родных погибшей.
Судебный пристав сообщил должнику о мерах принудительного взыскания. После этого мужчина устроился на работу и полностью погасил задолженность.
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