Пристав убедил татарстанца оплатить пенсионерке 430 тысяч за гибель ее сына в ДТП

На исполнении Муслюмовского районного отделения судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с жителя района в пользу пенсионерки компенсации за причиненный моральный и материальный ущерб в размере 430 тысяч рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Установлено, что мужчина был виновником ДТП, в котором погиб сын пожилой женщины. Он должен был выплатить пенсионерке компенсации, но не спешил этого делать.

«Пристав-исполнитель неоднократно предупреждал неплательщика о том, что его противоправное поведение может закончиться применением к нему принудительных мер исполнения. Профилактические беседы побудили должника к погашению долга в полном объеме», – уточнили в пресс-службе управления.

