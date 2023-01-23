Пристав разыскала алиментщика, позвонив ему под видом бывшей клиентки его автосервиса

Казанец в течение нескольких лет не выплачивал алименты своему ребенку, который родился с ограниченными возможностями здоровья. Общий долг перед ребенком составил почти 1,3 миллиона рублей.

По месту прописки мужчина не проживает, номер телефона и место работы скрывает. Зато мужчина ведет активный блог в соцсетях, где рассказывает о своей жизни и размещает рекламу своих услуг по ремонту авто.

Судебный пристав позвонила по указанному номеру и представилась бывшей клиенткой. Казанец назначил ей дату и время для «ремонта», однако на встрече он увидел ее в сопровождении нескольких приставов. Они принудительно доставили неплательщика в районное отделение приставов, где на него составили протокол, после чего привели его к мировому судье.

Казанцу назначили административное наказание в виде 40 часов обязательных работ. В пресс-службе ГУ ФССП России по РТ настоятельно рекомендуют не скрываться от судебных приставов и вовремя оплачивать долги.