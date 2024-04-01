Пристав арестовал активы владельцев «Макфы» на 100 трлн рублей

Судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ним компаний в интересах РФ. Как следует из текста постановления пристава, сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей, передает ТАСС.

Кроме того, арестованы 100% акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», принадлежащие родственнице Юревича и зятю Белоусова акции «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

Исковое заявление Генпрокуратуры с приложениями составляет 25 томов. Ответчиками привлечены Юревич, Белоусов и его жена. Среди других ответчиков — 34 юридических и 10 физических лиц, в том числе отец, мать и сын Михаила Юревича, а также отец, дочь и зять Вадима Белоусова.