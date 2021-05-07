Прислушались к Президенту: как идет вакцинация в районах Татарстана?

По словам главы Высокогорского района Рустама Калимуллина, еще позавчера привитых от коронавируса на весь район было всего 13 человек. 5 мая вакцинацию прошли сразу 107 жителей.

«Сегодня привились 13 человек, еще 10 ждут своей очереди. Думаю, сегодня вакцинируются 50 человек. Вчера в район поступило 350 доз вакцины, завтра они будут использованы. На 7 мая записалось очень много людей. Пока охватили 9 процентов населения», — рассказал он.

Глава района сам тоже собирался вакцинироваться, но в его крови были обнаружены антитела. Болезнь прошла бессимптомно.

«Мне сказали, что антител 412, рекомендовали подождать. В районной администрации все, кроме меня, уже вакцинировались. Ведутся разъяснительные работы среди населения. Вакцины получаем», – рассказал Рустам Калимуллин.



«Люди должны понимать: другого способа нет»



Глава Мамадышского района Анатолий Иванов сообщил, что по плану вакцинацию должны пройти 20 тысяч 183 человека. Пока показатель по вакцинированным невысокий — около 11 процентов, это 1912 жителей района.

«Во-первых, идет ураза, поэтому люди особо идут. Сказали, после поста пойдут. Во-вторых, это наше упущение. Теперь Президент поставил задачу — стали работать активно. До этого прививались по 25-30 человек в сутки, вчера было уже 75 человек. Слова Президента РТ на нас подействовали. Начали серьезно работать.

Необходимо объяснять людям на живых примерах, простым языком. Тогда люди понимают. Какая сложная обстановка сейчас в Турции, Индии. В зарубежных странах, Америке вакцинация 30-40 процентов, только у нас всего пять процентов — вот это надо объяснять. Люди напуганы только из-за фейков. Выходим на все социальные сети, работам с районной газетой. Вызываем по пять руководителей организаций в день, говорим с ними. Выезжаем в села, разъясняем в ходе встреч с населением. Люди должны понимать — другого способа не допустить распространения коронавируса нет. Если попадется британский штамм, он способен заразить по 50 человек в день.

Я сам вакцинировался 30 апреля, последствий не ощутил, у супруги немного поднялась температура», — рассказал Анатолий Иванов.

По словам главы Атнинского района Абдулахата Хакимова, сейчас вакцинацией охвачены 12 процентов населения района. Сколько это человек, какой был план — этого глава предпочел не сообщать. Но не скрывал, что убедить людей вакцинироваться — сложно.

«Разъяснительные работы идут. Мы людям говорим одно, а в интернете пишут другое, а Москва дает другую информацию. Как же нам убедить людей? Мы в таких случаях говорим — сделай, будет результат, а тут что сказать? Тысяча разной информации. Сам я болел, у меня еще есть антитела. Мы тоже сделаем, покажем пример. Глава исполкома уже сделал», — сказал Абдулахат Хакимов.

Глава Аксубаевского района Камиль Гильманов рассказал, что вакцинация в селах идет хорошо.

«По плану — 13 тысяч человек, на вчерашний день сделано 1665 прививок, это 12,48 процентов населения. У нас средние показатели по республике.

Использовано 95 процентов вакцины, получим еще. Разъяснение среди населения идет. Я сам собирал в мечети имамов района, выступил перед ними. Собирали соцучреждения. Ездим в сельские поселения, приводим в пример тех, кто заболел. Сегодня вакцинация идет в поселении Старое Тимошкино. Я первым из глав районов сделал вакцинацию еще в начале января. Жена, семья тоже прошла вакцинацию. Температура почти не поднималась», — рассказал глава.



«Лучше объяснять на своем примере»



Глава Бавлинского района Рамиль Гатиатуллин привился еще 30 декабря — раньше своего аксубаевского коллеги. 20 января привился вторым компонентом вакцины.

«Хорошо перенес, семья тоже привилась. Пока сам не сделаешь, людям не объяснишь, пэтому я давно показал пример. С вакцинацией душа спокойна, нет опасности заболеть в тяжелой форме. Все равно маски носим», — объяснил Рамиль Гатиатиуллин. По его словам, в Бавлинском районе 5 мая вакцинацию прошли 34 человека.

«В праздники людей приходит меньше. У нас вакцинация проводится в городе и деревнях, в фельдшерско-акушерских пунктах. Привились всего около 3 тысяч человек. По плану должно быть более 16 тысяч. Стараемся привлечь пожилых, они в группе риска. Открыли дополнительные пункты. Разъяснительные работы идут, конечно, надо вести их еще более усиленно», – пояснил глава.

По словам Рамиля Гатиатуллина, какие-то поощрительные меры для привлечения людей не предусмотрены, так как в районе на это нет денег.

Глава Сармановского района Фарит Хуснуллин сообщил, что ожидается поступление новой партии вакцины.

«Разъясням о необходимости вакцинации каждый день, с утра до вечера. В поселке Джалиль оставалось всего 20 доз, сегодня ожидаем поступления 500 или 800 доз. Стараемся, чтобы люди понимали — единственный путь избавиться от этой заразы — вакцинация», – сказал он.

Фарит Хуснуллин сам тоже привился, и хорошо перенес вакцинацию. Глава района вспоминает, как переболел в конце августа. «Хотя считается, что в легкой форме, было довольно тяжело, так плохо мне еще не было. Если честно, больше не хотелось бы так болеть. Людям это объясняем. Старшее поколение говорит, что сделают после уразы. Ожидаем, что после поста желающих станет больше», — полагает Фарит Хуснуллин.



«Считаю, что применять какие-то пощрительные меры неправильно»

Глава Нижнекамского района и мэр города Нижнекамска Айдар Метшин рассказал о большом внимании к вакцинации. В районе работают девять передвижных бригад и шесть стационарных пунктов.

«До праздников вышли на 1042 человека в сутки. В первую очередь систематически занимаемся вакцинацией людей старше шестидесяти, организовали прививочные пункты в микрорайонах, торговых центрах. В Камских Полянах и Шереметьевке два стационарных центра. Население района — 39 тысяч человек. Вчера доля вакцинированных составляла 25 процентов. Заботимся о том, чтобы было достаточное количество доз для учреждений образования, промышленных предприятий, ветеранов. Надо уделять внимание профилактике. Стоит задача к июлю выйти на 70 процентов», — сказал он.

Айдар Метшин вакцинировался месяц назад, побочных эффектов не ощутил.

«Никакой пропаганды нет, это собственное здоровье каждого. Сейчас летом люди едут отдыхать в другие регионы, оттуда идет опасность. Нельзя до конца успокаиваться. Вакцинация эффективна только при выработке коллективного иммунитета», — уверен он.

Глава Нижнекамска против каких-либо стимулирующих мер среди населения.

«Считаю неправильными какие-либо поощрительные меры. Государство создало для нас возможность бесплатно вакцинироваться. Я не поддерживаю стимулирование. Надо больше внимания пропаганде, профилактике. Если люди верят, зачем стимулирование? Это излишне», — считает Айдар Метшин.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин отчитался об охвате 20 процентов населения — 1200 человек. Всего предстоит привить около 6 тысяч жителей района.

«На этой неделе сам тоже сделал прививку. Чувствую себя хорошо. Температуры нет. Позже пойду прививаться вторым компонентом. На каждом собрании людям объясняем. Другого пути нет, только вакцинация. Люди должны понять это и сделать правильный вывод. Руководители хозяйств, организаций ведут работу с сотрудниками. Антитела не являются противопоказанием к вакцинации, мы об этом говорим людям», – сказал глава.

В Балтасинском районе привились около двух тысяч жителей, по плану должно быть 15 тысяч.

«Пока не так, как нам хотелось бы, но вакцинация идет неплохо. Вчера вакцинировались 65 человек. Люди сами приходят в центральную районную больницу, также выезжаем в деревни», – рассказал глава района Рамиль Нутфуллин.

По его словам, он довольно тяжело переболел коронавирусом, пока есть антитела, но в будущем планирует вакцинироваться.

«Разъяснительную работу ведем, говорим, что необходим коллективный иммунитет. Доносим до глав поселений, руководителей организаций, работодателей. Пока ситуация сложная, заражений меньше не становится. Надеемся на улучшение. Это ведь не по чьему-то желанию надо, а для нас самих. Сначала было тяжело, сейчас люди потихоньку подтягиваются», — поделился глава.

В Кукморском районе вакцинировались девять процентов населения — 2500 человек. Глава района Сергей Димитриев отмечает, что для вакцинации созданы все условия.

«Тенденция не совсем такая, как мы хотели бы, но люди начали понимать, сами приходят. Кто-то говорит, что имеют антитела. Возможности во всех фельдшерско-акушерских пунктах есть, при наличии заявки едут и в деревни. Ведем разъяснительную работу. Я сам переболел, есть антитела. Будем наблюдать, потом привьемся, по другому ведь не победить, — рассказал Сергей Димитриев.



«Излишние меры поощрения могут дать обратный эффект»

Глава Муслюмовского района Рамиль Муллин собирается прививаться после уразы.

«Соблюдаю пост, организм все равно будет реагировать на вакцинацию, может подняться температура, пока и холодно, после уразы сделаем», – объяснил он.

Показатель Муслюмовского района на 5 мая — около 20 процентов.

«У нас особых проблем нет. Полученные дозы вакцины используются, в запасе вакцины нет. Из-за праздников люди пока неактивны», — отметил глава.

Рамиль Муллин не поддерживает стремление некоторых регионов поощрительными мерами привлекать людей к вакцинации.

«Мы объясняем людям, что это их здоровье. Излишние поощрительные меры могут дать обратный эффект — люди засомневаются. Мы же делаем прививки от полиомиелита, гриппа — никто нас не поощряет. Просто надо больше проводить разъснительные работы. Начнешь делать шоу — будет отвержение», – подчеркнул глава.



«Привившиеся должны рассказывать о своем состоянии, как перенесли»



Глава Верхнеуслонского района Марат Зиятдинов рассказал о трудностях с привлечением людей и нехватке вакцин.

«Если честно, немного сложно с людьми, в очереди особо не стоят. Еще и вакцины не так много. Главный врач говорит, что заказы отправляются. На сегодня использованы 96 процентов имеющейся вакцины, на складе большого запаса нет. По разному бывает — в праздники по 5-10 человек, в обычные рабочие дни приходят по 25-30 человек. По району выезжают три бригады. По плану должны привить семь тысяч жителей, на сегодня охвачены 19 процентов населения.

В феврале сам привился, вот жив-здоров, температуры особо не было. После первой прививки три дня стонал, немного болела голова, после второй два дня было похожее на предпростудное состояние, типа озноба, ломоты в теле. Отцу 80 лет, ему тоже сделали», — рассказал Марат Зиятдинов.

По мнению собеседника, помимо разъяснительных работ, привившиеся должны делиться с другими своими ощущениями после вакцинации.

«Сейчас кто уже сделал должны рассказывать о своем состоянии, как перенесли. К вакцинированным прислушиваются родные, друзья, после этого они тоже решаются. Некоторые ведь откладывают, говорят, попозже сделаем, посмотрим. А теперь люди стали задумываться. По деревням собираем заявки. Если соберется 20-30 заявок, из центральной больницы бригади сами едут в местные ФАП-ы. Но все равно, принуждать не надо, человек сам должен осознать», — считает глава Верхнеуслонского района.

В Тетюшском районе доля вакцинированных жителей — 12 процентов.

«С народом работаем. По плану должны быть привиты 10800 человек. Среди них есть переболевшие, их проверяем на антитела, у многих они есть. Просим принести справку о наличии антител.

В августе прошлого года перед приездом президента проверили механизаторов. Антитела нашлись даже у тех, кто перенес заболевание совершенно бессимптомно. Из 62 мужчин у 14-15 обнаружились антитела», – рассказал глава района Рамис Сайфуллов.

Он добавил, что собирается привиться после окончания уразы.

«Мы народу объясняем, но в социальных сетях ведется антиагитация. В каждой деревне закреплены люди. Говорим с населением, ведем работу», – отметил он.

В Черемшанском районе полученная ранее партия вакцин почти закончилась — осталось всего 170 доз из 1400. Глава района Фердинат Давлетшин считает, что этого хватит на праздники, а после праздников поступит следующая партия.

«Вчера были привиты 26 человек. В деревни выезжают две бригады. В рабочие дни вакцинируем по 50-60 человек, по плану должны привить 8700 жителей. Я уже переболел, антител у меня 17 при норме 1,7. Врачи говорят пока не надо, может случиться антитоксиновый шок. Я болел тяжело. Маску ношу, температуру ежедневно измеряю. Исполком, другие организации сделали. Сейчас люди начали понимать, успевай только привозить вакцину. Главврач райбольницы тоже отмечает, что люди сами приходят. Прошло совещание с главами сельских поселений. Завтра бригада поедет в Лашманское сельское поселение, чтобы пожилые не ездили в район», – рассказал глава.

«Руководитель фирмы обещал премию»

По словам главы Новошешминского района Вячеслава Козлова, на сегодняшний день в районе привиты 1537 человек, это примерно 24 процента населения. 12 процентов из их числа — люди старше 60 лет.

«Вакцинировался весь исполком, кроме тех, кто имеет противопоказания. Привились двенадцать глав сельских поселений из пятнадцати. 12 процентов секретарей. Вакцинировались энергетики, нефтяники. Мы стараемся убеждать людей, из-за того, что показываем личный пример, у нас показатель довольно высокий», — сказал глава района.

В Чистопольском районе вакцинированы 14 процентов жителей. Глава Дмитрий Иванов привел данные на 5 мая.

«Вчера были привиты 42 человека. Активность людей немного спала из-за праздников. Я сам лично вакцинировался два месяца назад. Перенес легко. Маски носить все равно продолжаем, потому что нет полной увереннности, что не заболеем. Вакцинация снижает риск тяжелого течения заболевания, но беречься все равно надо. Ты можешь оказаться носителем инфекции. Надо делать прививку, чтобы не заразить близких. Особенно старшее поколение в зоне риска» – отметил Дмитрий Иванов.

Он также рассказал об инициативе одной из частных компаний района по поощрению своих сотрудников: за вакцинацию пообещали выплатить премию.