Общество 2 февраля 2026 12:33

«Пришлось вспомнить, что такое чтение»: Бузова с юмором рассказала о работе над сценарием

Ольга Бузова с характерной самоиронией поделилась процессом подготовки к своей первой большой кинороли. На премьерном показе в Казани она рассказала, что работа над сценарием стала для нее особым вызовом.

«Пришлось вспомнить, что такое чтение. Ну, чтобы выучить сценарий, надо же его прочитать. Так что не переживайте, читать я умею», – иронично подметила певица.

Ольга Бузова пояснила, что, несмотря на плотный график и множество проектов, она подошла к роли со всей серьезностью. По ее словам, подготовка длилась больше года и включала не только чтение, но и детальную работу с режиссером.

«Мы разбирали весь сценарий прямо по буковкам с режиссером Андреем Никифоровым, а на площадке что-то добавляли от себя. Кино – живой организм», – добавила она, подчеркивая серьезный подход к своей дебютной главной роли.

Бузова заключила: «Сначала учишься читать сценарий, а потом – покорять сердца зрителей».

Фото: предоставлено пресс-службой кинотеатра «Киномакс-IMAX» / Марк Асфандияров

