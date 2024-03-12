«Пришло время завершать рыбалку со льда»: глава ГИМС о ситуации на водоемах в РТ

Юрий Венедиктов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На льду водоемов в Татарстане начинают появляться опасные участки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Юрий Венедиктов.

«Несмотря на то, что весна пока не торопится вступать в свои права, на водоемах уже появляются промоины и прочие опасные области», – рассказал он.

По данным ведомства, сейчас толщина ледового покрова в местах массового скопления рыбаков составляет от 20 до 73 сантиметров. Сплошному ледостою способствуют погодные условия и задержавшиеся морозы. Однако весна все же дает о себе знать и ситуация на поверхности водоемов не такая безопасная, как кажется.

«Самые опасные на данный момент участки – это верховья малых рек, где начались процессы разрушения льда и есть промоины. Мосты опасны даже зимой, а сейчас лед под ними крайне ненадежен. Опасны места, где малые реки или ручьи впадают в другие водоемы. Особую осторожность необходимо соблюдать в местах, где существует быстрое течение, бьют родники, выступают на поверхность кусты, трава, где в водный объект вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий», – поделился Юрий Венедиктов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Венедиктов рассказал, что этой весной уже есть пострадавшие, поверившие в крепость льда. Так, 3 марта на Волге в районе жилого массива Старое Победилово двое мужчин провалились под лед, катаясь на снегоходах. Их вытащили спасатели МЧС, в операции участвовало судно на воздушной подушке.

«Официальный прогноз УГМС о динамике прохождения весенних погодных условий пока не закончен. Но уже на этой неделе ожидается повышение температуры воздуха. Предварительно мы ожидаем что поверхность Куйбышевского водохранилища очиститься примерно за те же сроки, что и обычно», – рассказал Юрий Венедиктов.

На данный момент есть только две основные группы риска. Это рыбаки и дети.

«Наступило время для завершения периода рыбалки со льда. Необходимо обращать внимание на запрещающие аншлаги, которые устанавливаются на опасных участках. Если же вы решились выйти на рыхлый весенний лед, то нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться толпами. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров с грузом в 500 грамм на одном конце и петлей на другом», – рассказал Юрий Венедиктов.

Родителей же просят проинформировать своих детей относительно опасности игр на льду. А также тщательнее за ними следить, если рядом с местами, где они обычно играют, есть водоемы.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Учитывая возросшие риски, с начала снеготаяния до полного очищения рек ото льда на водных объектах будет организовано круглосуточное дежурство спасателей МЧС на 10 временных спасательных постах: в Казани, Зеленодольске, Лаишево, Чистополе, Набережных Челнах, а также в Тукаевском, Нижнекамском, Камско-Устьинском, Алексеевском и Мензелинском муниципальных районах. Их работа заключается в своевременном реагировании на происшествия на водных объектах и ориентирована на профилактическую работу и спасение людей в местах активной рыбалки», – поделился Юрий Венедиктов.

На чеку стоит быть и водителям, решившим выехать на лед или воспользоваться ледовой переправой.

«Сейчас на территории республики действуют всего 3 ледовые переправы: в Мамадышском, Елабужском и Зеленодольском районах. Эксплуатация переправы Аракчино – Верхний Услон завершена 9 марта по причине разрушения съездов. Весной движение по переправе прекращается: при появлении на льду колеи, заполненной на большом расстоянии водой; при образовании сквозных трещин шириной более 15 см; при уменьшении толщины и прочности льда; при разрушении льда у съездов», – рассказал Юрий Венедиктов.

Высока вероятность, что скоро будет запрещено выходить на лед озера Нижний Кабан. Всем известно, что каждую зиму там протаптывают дорогу позади Театра имени Галиаскара Камала. Но не все знают, что это место уже давно на карандаше у МЧС, и что вероятнее всего, скоро там поставят знак, запрещающий гражданам передвигаться по льду.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Напоминаем, что за выход на лед толщиной менее 7 см и выезд на автотранспорте вне ледовых переправ предусмотрен штраф. Для граждан – от 1,5 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических – от 50 до 70 тысяч рублей», – поделился Юрий Венедиктов.

На данный МЧС контролирует 110 мест массового выхода на лед.

«С 3 марта этого года и по настоящее время ведется работа сводных мобильных патрульных групп муниципальных районов. Во время подобных рейдов проводятся профилактические беседы с рыбаками относительно ледовой обстановки. Им рассказывают о правилах поведения на льду, рядом выставляют информационные аншлаги», – поделился Юрий Венедиктов.

Этим ежедневно занимаются 143 мобильные группы. На сегодняшний день патрули выезжали уже более 10 тысяч раз, было проведено более 23 тысяч бесед, охват составил более 35 тысяч человек. Специалисты распространили более 29 тысяч памяток и листовок, выставили и восстановили почти 800 информативных аншлагов. На нарушителей были составлены 49 административных протоколов, 18 из которых за выход на лед толщиной менее 7 см.