«Пришлись на русское население»: Левая партия ФРГ раскритиковала антироссийские санкции

Антироссийские санкции, введенные западными странами, в частности, Германией, вредят лишь обычному населению РФ и самой Европе. Об этом депутат от Левой партии Амира Мохамед Али сказала на пленарном заседании Бундестага по обсуждению бюджета страны, передает РИА Новости.

«Мы критикуем санкции, которые пришлись преимущественно на русское население и которые в Германии, Европе и глобальном Юге приносят больше вреда, чем тем, кому они должны были вообще-то навредить», — сказала депутат.

По ее словам, рестрикции никак не повлияли на военную отрасль России, поэтому Левая партия требует от правительства предпринять все, чтобы на дипломатическом уровне способствовать скорейшему проведению мирных переговоров.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против РФ. На сегодня ЕС ввел семь пакетов рестрикций.