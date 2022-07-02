«Рубин» не дороже денег: стоит ли Слуцкому удерживать Самошникова в Казани?

После отъезда легионеров и вылета «Рубина» в ФНЛ лидером команды стал Илья Самошников. Единственный представитель казанцев в сборной России показывает свой уровень даже в контрольных играх, но уже летом может сменить прописку на одну из двух столиц. Оставить игрока или выгодно продать? Оба варианта изучила спортивная редакция «Татар-информа».

После отъезда легионеров и вылета «Рубина» в ФНЛ лидером команды стал Илья Самошников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После ухода легионеров Самошников стал не только самым высокооплачиваемым, но и самым дорогим игроком команды

Трансфер Ильи Самошникова в «Рубин» стал одним из первых после назначения на пост главного тренера Леонида Слуцкого. Тогда 22-летний футболист переходил из «Торпедо», будучи одним из самых талантливых молодых игроков Футбольной национальной лиги (ФНЛ), и смог полноценно закрепиться и заиграть в команде уже спустя несколько туров. С момента своего дебюта по сегодняшний день Илья провел за «Рубин» 59 официальных матчей – ни один полевой игрок команды не сыграл больше. Само собой, роль Самошникова в клубе сложно переоценить.

В минувшем провальном сезоне «Рубина» защитник провел от звонка до звонка 23 игры и фактически оказался чуть ли не единственным игроком команды, который стабильно показывал высокий уровень, регулярно вызываясь в сборную страны.

К слову, продолжается это и в предсезонных контрольных играх. Несмотря на вылет в Первую лигу, Илья работает с удвоенной мотивацией. И с «КАМАЗом», и с «Крыльями» защитник не только традиционно вспахивал левую бровку, но и отметился двумя голевыми передачами на Джоэля Фамейе. В последних двух играх эта связка на левом фланге смотрелась очень здорово и чем-то даже напоминала дуэт Самошникова с Хвичей Кварацхелией.

Единственный представитель казанцев в сборной России показывает свой уровень даже в контрольных играх Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Впрочем, доминирование россиянина на таком уровне неудивительно. После ухода грузина и всех остальных легионеров команды именно Илья стал не только самым высокооплачиваемым, но и самым дорогим игроком команды. Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость футболистам составляет 3 миллиона евро.

«Не стал бы исключать того, что Самошников останется в «Рубине»

В связи с этим вполне логично участились и слухи о вероятном уходе футболиста в клуб Премьер-лиги. В разные периоды времени в одном ряду с фамилией Самошникова фигурировали разные команды: сначала это были «Динамо» и ЦСКА, а чуть позже стало известно и об интересе со стороны «Зенита», который был готов выложить за игрока 3 миллиона евро. Правда, затем эту информацию опроверг генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев. Но, как мы знаем, в последнее время опровержения функционера скорее могут работать в обратную сторону.

Что касается самого «Рубина», то нужно учитывать, что контракт Ильи с клубом кончается уже в следующем сезоне. То есть, если не продавать или переподписывать защитника сейчас, то следующим летом Рустем Сайманов рискует остаться ни с чем. Так же считает и бывший наставник казанского клуба Ринат Билялетдинов.

Если не продавать или переподписывать защитника сейчас, то следующим летом Рустем Сайманов рискует остаться ни с чем Фото: © «Татар-информ»

«Не стоит забывать и финансовую составляющую. Клуб может перепродлить и отдать в аренду или еще что-то придумать. Иначе если Илья останется в «Рубине» с годом контракта его трансферная стоимость будет стремиться к нулю и через сезон клуб рискует остаться и без Самошникова, и без денег», – заявил экс-тренер «Рубина» корреспонденту «Татар-информа».

«Татар-информ» еще в мае со ссылкой на свои источники сообщал, что руководство клуба занимается поиском выгодного варианта для трансфера Самошникова в другую команду. Однако с того момента произошло многое: «Рубин» провел сильную трансферную кампанию и сделал серьезную заявку на возвращение в Премьер-лигу в первом же сезоне. Не исключено, что в стратегию по возвращению в РПЛ вошла и возможность сохранение лидера и, вероятно, сильнейшего на данный момент футболиста команды.

«Я бы не стал исключать, что Самошников никуда и не уйдет. Остаться в Казани и подняться обратно в Премьер-лигу с «Рубином» – это была бы очень красивая история, и это однозначно было бы очень хорошо воспринято в лице болельщиков на фоне того, что многие лидеры клуб уже покинули. Учитывая те задачи, что ставит «Рубин» в Первой лиге, то даже за один сезон при хорошей работе можно набраться не меньше игрового опыта, чем в РПЛ», – заявил нам Билялетдинов.

Так ли Самошников пригодится Слуцкому в этом сезоне в Первой лиге? Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Зенит» – звучит красиво»

Да, такая история выглядит очень красиво, но все же финансовый вопрос для нынешнего «Рубина» с учетом огромных потерь от ухода легионеров стоит особенно остро. Просто так разбазаривать возможность заработать условные 3 миллиона евро было бы крайне нелогично. Ведь так ли Самошников пригодится Слуцкому в этом сезоне в Первой лиге?

Тогда непонятно, почему Илья до сих пор находится в Казани. Сезон стартует уже менее чем через три недели, и все клубы РПЛ уже начали свою подготовку к старту сезона. В том числе и, как видится, главный претендент на Самошникова – «Зенит».

«Зенит» – звучит красиво, но понятное дело, что там нужно биться за место в составе и конкуренция очень высокая. Это вызов, и интересно было бы за этим понаблюдать. «Рубин» – «Зенит» – дорожка уже давно протоптанная. Можно вспомнить очень много игроков, которые ушли из Казани в Питер, хватит на целую команду. Так что я не удивлюсь, если он окажется в команде Сергея Семака, но справедливости ради, закрепиться в тех же московских клубах ему будет намного легче, чем в «Зените», – подчеркнул Билялетдинов.

Если уходить из «Рубина» не за большим контрактом, а за игрой, то варианты с ЦСКА или «Динамо» выглядят на данный момент наиболее реалистичными Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В петербургском клубе Самошникову действительно будет очень трудно. Илью хоть и можно считать универсалом, способным отыграть и справа, и слева, но в том же «Зените» на эти позиции есть минимум четыре футболиста, которые как минимум не слабее по уровню. Если уходить из «Рубина» не за большим контрактом, а за игрой, то варианты с ЦСКА или «Динамо» выглядят на данный момент наиболее реалистичными.

Но все это рассуждения. Прямо сейчас Самошников – игрок «Рубина», и какие бы деньги ни предлагал за игрока «Зенит», любой болельщик казанской команды хотел бы видеть Илью в Казани как минимум еще сезон. А там и до Премьер-лиги недалеко.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»