Прирост производства молока в Татарстане составил 46 тыс. тонн

Общий прирост по молоку за первое полугодие составил 46 тыс. тонн, при этом 85% этого объема обеспечили четыре района – Атнинский, Мамадышский, Мензелинский и Кукморский. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ. Его слова приводит пресс-служба кабмина.

По всем категориям хозяйств в Татарстане произведено 1 млн 166 тыс. тонн молока, а также 235 тыс. тонн скота и птицы в живом весе. Оба показателя продемонстрировали рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года в регионе было введено 6 новых молочных комплексов общей вместимостью 1825 голов. Кроме того, в стадии реализации находятся 23 инвестиционных проекта, рассчитанных на содержание 20 тысяч коров. Их ввод, как ожидается, позволит дополнительно производить около 100 тыс. тонн молока в год.

Производство яиц также увеличилось: с начала года в Татарстане получено 830,4 млн штук, что составляет 104% к уровню 2024 года. Прирост составил 35 млн штук.