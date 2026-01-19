news_header_top
Общество 19 января 2026 20:53

Природоохранные мероприятия подарили Голубым озерам вторую жизнь

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За три года успешно реализован комплекс природоохранных мероприятий на Голубых озерах в Татарстане. Об этом сообщил сегодня президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов на совместной коллегии Минэкологии РТ и Минлесхоза РТ.

«Благодаря синергии усилий Минэкологии, Минлесхоза, Института развития городов и научного сопровождения Академии, эти объекты, долгие годы находившиеся в центре внимания, получили сегодня вторую жизнь. Накоплен положительный опыт и на других объектах. В то же время исследования крупнейших озер республики – Архиерейского и Ковалинского – требуют продолжения. Здесь мы видим большой потенциал для совместных проектов», – сказал Минниханов.

В целом, по его словам, водоемы республики находятся в стабильном состоянии.

Совместная коллегия Минэкологии и Минлесхоза РТ прошла в казанском ИТ-парке им Б.Рамеева с участием первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
