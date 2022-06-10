Природоохранная прокуратура требует от компании из РТ прекратить сбрасывать стоки в реку

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура в результате проверки установила, что с очистных сооружений поселка Аксубаево в реку Малая Сульча сбрасываются неочищенные стоки – их качество не отвечает нормативным требованиям.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав от эксплуатирующей организации прекратить сбрасывать неочищенные стоки в реку. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.