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Природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения пожарной безопасности в РТ
Сотрудники Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку соблюдения местными органами РТ мер пожарной безопасности. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно надзорному ведомству, местные органы власти не организовали создание минерализованных полос по периметру населенного пункта, который граничит с лесами. Кроме того, были выявлены нарушения по очистке территории от сухой травянистой растительности и мусора.
По результатам проверки прокуроры внесли 35 представлений об устранении нарушений закона, которые сейчас находятся на рассмотрении.
Стоит отметить, что устранение данных нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.
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