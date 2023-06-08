Природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения пожарной безопасности в РТ

Сотрудники Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку соблюдения местными органами РТ мер пожарной безопасности. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно надзорному ведомству, местные органы власти не организовали создание минерализованных полос по периметру населенного пункта, который граничит с лесами. Кроме того, были выявлены нарушения по очистке территории от сухой травянистой растительности и мусора.

По результатам проверки прокуроры внесли 35 представлений об устранении нарушений закона, которые сейчас находятся на рассмотрении.

Стоит отметить, что устранение данных нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.