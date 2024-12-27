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Природоохранная прокуратура обязала исполком установить аншлаги у Казанки
По требованию природоохранной прокуратуры Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани установил информационные стенды и знаки в парке «Савиново». Аншлаги обозначают границы особо охраняемой природной территории, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как установили сотрудники природоохранной прокуратуры, отсутствие информационных знаков привело к нарушению режима особо охраняемой территории, складированию в ее границах отходов и размещению различных заведений.
В настоящее время все нарушения устранены.
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