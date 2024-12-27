Природоохранная прокуратура обязала исполком установить аншлаги у Казанки

По требованию природоохранной прокуратуры Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани установил информационные стенды и знаки в парке «Савиново». Аншлаги обозначают границы особо охраняемой природной территории, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установили сотрудники природоохранной прокуратуры, отсутствие информационных знаков привело к нарушению режима особо охраняемой территории, складированию в ее границах отходов и размещению различных заведений.

В настоящее время все нарушения устранены.

Парк расположен на территории Ново-Савиновского района между рекой Казанкой и улицей Гаврилова. Общая площадь территории общественного пространства составляет 684 тыс. кв. метров. Парк «Савиново» является территорией, имеющей высокую экологическую и эстетическую ценность, которая предназначена для использования в природоохранных, оздоровительных и рекреационных целях.