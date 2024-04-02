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Природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» стартует 22 апреля
Весенний этап республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» пройдет в Татарстане с 22 апреля по 22 июня. За два месяца из леса будет вывезен скопившийся за зиму мусор, а также сухостой и валежник.
Участники акции отремонтируют беседки, поставят информационные щиты и аншлаги. Об экоакции рассказал сегодня заместитель министра лесного хозяйства РТ Раис Гумеров на брифинге в Казани.
«Главная цель акции заключается в создании благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, расположенных на территории республики, проведении ремонта и обустройства малых архитектурных форм, установленных в лесном фонде», — пояснил он.
В прошлом году в ходе акции «Чистые леса Татарстана» уборка мусора была организована вдоль автодорог федерального и регионального значения. Всего было собрано и вывезено 1,3 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов, собрано и сложено в кучи на перегнивание 5,7 тыс. куб. метров сухостоя и поваленных деревьев.
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