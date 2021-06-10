Природа Татарстана в фотографии: музей-заповедник «Казанский Кремль» открывает выставку

Завтра в Музее естественной истории Татарстана откроется фотовыставка, посвященная природе Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

«Открытие выставки посетят студенты кооперативного института и представители Министерства культуры республики, а также АО “Татмедиа”», — уточнили в пресс-службе.

Помимо фоторабот, на которых передана живописная природа республики в разное время года, на экспозиции будут представлены атрибуты советской и зарубежной фотоиндустрии. Среди них старинные фотоаппараты, с помощью которых создавались первые фотографии, а также первые советские фотопулеметы и аппараты разных конструкций из Германии, США, Китая и Японии, созданные позднее.

Выставка будет состоять более чем из 20 приборов и 25 фотографий.

Для желающих в рамках выставки пройдет цикл лекций, на которых можно будет узнать об истории фотоискусства и современных приемах и методах мобильной фотографии.

На выставке также будут организованы авторские экскурсии и мастер-классы.

Проект организован Министерством культуры РТ, Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Казанский Кремль» и Союзом фотографов республики.

Выставка продолжит свою работу до 1 августа 2021 года.