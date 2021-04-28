Приписки в больницах, «мертвые души» в школах: с чем в РТ сталкиваются борцы с коррупцией

О результатах проверки ИА «Татар-информ» рассказали представитель Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Тимур Халимдаров и главный советник отдела антикоррупционного мониторинга Управления Президента РТ Дмитрий Козлов.

– Как вы понимаете, что в деятельности должностных лиц какого-то конкретного района республики есть признаки коррупции?

Дмитрий Козлов:

– Поскольку коррупционные риски пронизывают практически все сферы жизнедеятельности, в Республике Татарстан на системной основе предпринимается комплекс мер по противодействию данному негативному явлению, направленный, прежде всего, на предупреждение коррупции, устранение причин и условий ее проявления.

Перед началом любых мероприятий управлением проводится детальная подготовка. Изучаем работу различных ведомств и министерств – образования, здравоохранения, социального обеспечения. Кроме того, исследуем материалы надзорных ведомств и контрольных органов. Однако большую часть времени мы изучаем заявления и жалобы граждан. Это все нужно, чтобы иметь картину того, что происходит на месте. Наша главная цель – выявить все риски и пробелы, после чего выработать комплекс профилактических мер по недопущению нарушений в будущем.​

– Чем комиссию по вопросам противодействия коррупции привлек Апастовский район?

Дмитрий Козлов:

– В прошлом году к ответственности за коррупционные нарушения в Апастовском районе было привлечено три должностных лица. Однако комплексная проверка до этого года в районе нами не проводилась.

Проверка Апастовского района стала первой в этом году для комиссии – по ней уже получены результаты. В январе мы провели там пять дней, еще две недели понадобилось для подведения промежуточных итогов проверки. Сейчас материалы продолжают нами рассматриваться.

– Какие нарушения комиссия обнаружила в районе в этом году?

Тимур Халимдаров:

– В Апастовском районе в процессе работы комиссии Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции мы обнаружили целый ряд нарушений. Одно из них связано с «мертвыми душами» в местном колледже. Руководство фиктивно зачислило 12 студентов – по факту они там не учились, но получили стипендию свыше 71 тысячи рублей.

От количества обучающихся зависело, сколько денег будет выделено на финансирование колледжа. Сейчас с этим разбираются следственные органы, возбуждено уголовное дело. Отмечу, что подобные случаи, связанные с фиктивным оформлением студентов, мы выявили при изучении деятельности учреждения образования и в Дрожжановском районе Татарстана.

Также в Апастовском районе мы нашли нарушения в сфере организации отдыха детей. Министерством по делам молодежи РТ по заключенному контракту с одним из санаториев района из бюджета было выделено 33 млн рублей для размещения и проживания 215 детей. Однако по факту 39 детей в санатории не было. Об этом случае также были проинформированы правоохранительные органы.

– В этом году на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции Рустам Минниханов сообщил, что больше всего коррупционных преступлений было совершено в сферах здравоохранения и социального обеспечения. Есть такие нарушения в Апастовском районе?

Дмитрий Козлов:

– Риски в сфере здравоохранения, как и в так называемой бытовой коррупции, продолжают иметь место. Среди таких рисков – приписки в учреждениях здравоохранения по количеству пациентов. Бывают случаи, когда люди якобы прошли лечение, но на самом деле даже не появлялись в стенах больницы, а жили в других районах и даже городах. В Апастовском районе мы обнаружили, что врач местной ЦРБ якобы принял 22 пациента, а врач одного из сел – 55.

Бывали в некоторых районах случаи, когда выдавали справки на получение инвалидности без веских на то причин. Кроме того, незаконно получали справки для получения водительских прав люди, находящиеся на учете у нарколога или психиатра.

Тимур Халимдаров:

– Существует Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – именно он выделяет деньги в медучреждения. Поэтому приписки несуществующих пациентов в первую очередь наносят ущерб бюджету.

Еще одно нарушение, которое мы нашли в медучреждениях Апастовского района, – недостаток необходимого медицинского оборудования у хирургов, терапевтов, энодокринологов. В таких случаях, естественно, у человека возникает вопрос, кто сможет оказать ему помощь в случае чего-то серьезного. Такие недостатки также несут в себе коррупционные риски. А у нас возникает вопрос, почему пациент не получил помощь на месте, почему его направили в частную организацию.

– Нередко коррупционные риски возникают при заключении госконтрактов и финансировании нацпроектов. В Апастовском районе были такие нарушения?

Тимур Халимдаров:

– Там получилось, что руководство райисполкома заключало договор на работы по сокращению санитарной зоны бывшего скотомогильника. На это из бюджета было выделено свыше 2 млн рублей. Такие объекты обладают высокой степенью опасности – например, в определенном радиусе от него запрещено строительство домов. Но при уменьшении опасности санитарно-защитная зона может быть сокращена. Перед этим всё тщательно изучают, готовят необходимые документы и только после этого начинают работы.

В данном случае администрация района приняла работы по подготовке необходимой документации стоимостью 600 тысяч рублей, но затем обнаружила, что работы выполнены некачественно. Сейчас контракт расторгнут по инициативе администрации района. Но у нас возник вопрос, почему деньги не были использованы эффективно. Теперь эти работы придется проводить практически с нуля, привлекая допсредства.

Повторюсь, наша цель не выявление правонарушений, а их предотвращение. Я уверен, что в будущем должностные лица органов власти и управления будут тщательнее проводить экспертизу принимаемых работ.

Дмитрий Козлов:

– Для недобросовестных организаций существует отдельный реестр – они попадают туда при невыполнении контракта или выполнении его с нарушениями. Если уж проштрафился, то последствия должны быть не только материальные, но и репутационные. Так другие заказчики могут избежать недобросовестных поставщиков.

– А какие санкции вы применяете против районов-нарушителей?

Тимур Халимдаров:

– Нельзя забывать, что в нашей работе участвуют и правоохранительные органы. Поэтому уголовно-правовая оценка действий всех должностных лиц ими дается в любом случае. Но наша роль – повышать эффективность предупредительных мер, позволяющих не допускать серьезные нарушения. Это необходимо, чтобы в будущем в этой отрасли не совершались преступления, соответственно не возбуждались уголовные дела против должностных лиц, что и будет лучшей профилактикой коррупции.

Дмитрий Козлов:

– Наша работа рассчитана на предание максимальной гласности коррупционным случаям. Для этого есть много инструментов. Так, проблемные вопросы и системные нарушения рассматриваются на заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан, проводимых под председательством Президента Татарстана. На заседаниях комиссии присутствуют все руководители ведомств республики, главы муниципалитетов, надзорных органов, представители средств массовой информации.

Есть и другие инструменты профилактики коррупции – например, у нас есть народный контроль онлайн. Там любой человек может рассказать нам о своих проблемах – об устройстве детей в школы и детсады, оказании своевременной медпомощи. Для нас важно, чтобы люди знали, что эти проблемы можно обсудить.

– Какие еще нарушения совершаются представителями органов власти?

Дмитрий Козлов:

– Мы принимаем сведения о доходах и расходах лиц, замещающих государственные и муниципальные должности (депутаты представительных органов местного самоуправления). Эта процедура должна завершиться до 30 апреля. В Апастовском районе уже пять должностных лиц были уличены в том, что ранее предоставили неполные сведения о своих банковских счетах, имуществе и транспорте.

На сайте Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан есть раздел, в котором обозначены выявленные нарушения. Все это в открытом доступе – так мы хотим показать свою открытость и тем самым максимально повысить эффективность проводимой работы по профилактике коррупции.