Эксперты сформировали приоритеты в работе министерств РТ на 2022 год

При формировании приоритетов в работе министерств РТ на 2022 год обновился состав экспертов, а их число увеличилось. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Казани председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Проект приоритетных направлений работы министерств и формирования публичных целей и задач работает в республике четвертый год. Сначала в нем принимали участие четыре ведомства: Минздрав, Минкульт, Минсоцзащиты и Минобр РТ. С 2019 года к проекту присоединились Минмолодежи и Минспорт РТ. В этом году проект стартовал 13 сентября. На первом этапе эксперты, которых определяет в том числе и Общественная палата РТ, сформировали публичные цели и задачи», — сказала она.

Исходя из опыта прошлого года, в 2021-м была сделана обязательной процедура экспертных сессий. Так, приоритетные задачи обсуждаются экспертами и членами общественного совета министерств. Особенностью этого года является то, что возросло число экспертов. Если раньше их было по 9 и 12 человек, то сейчас — 15.

«Они формируются по трем группам. Кроме того, в этом году серьезно обновились составы экспертов. К примеру, состав экспертов Минкульта РТ обновился на 80%, а в среднем этот показатель составляет 40%. Это означает, что все больше людей вовлекается в экспертную работу», — подчеркнула Валеева.

В Татарстане продолжается народное голосование по определению приоритетных направлений шести республиканских министерств на 2022 год. Голосование продлится на портале госуслуг РТ до 7 декабря. В нем уже приняли участие более 24 тыс. человек.