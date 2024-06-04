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Приоритетной темой на Kazan Digital Week станет искусственный интеллект
Искусственный интеллект станет центральной темой на международном форуме Kazan Digital Week в этом году. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на международной мультиконференции по математическим методам, киберфизическим системам и дифференциальным уравнениям.
«Мы уделяем большое внимание конгрессно-выставочной деятельности, а в ее рамках мы большое внимание уделяем деловой части — обсуждению вопросов технологий», — отметил Минниханов.
Он добавил, что в Татарстане должна появиться площадка, где будут обсуждать вопросы фундаментальной науки. «Понятно, что она будет не такой масштабной, но если мы поставим перед собой такую задачу, то мы сможем это организовать», — заявил президент Академии наук РТ.
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