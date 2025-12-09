«Приняла, что никогда не буду фотошопить себя». Алина Загитова о своих фотосессиях

Фото: соцсети Алины Загитовой / t.me/azagitova_official

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова раскрыла свое отношение к цифровой обработке изображений в интернете. Фигуристка призналась, что раньше страдала от сравнения себя с отредактированными снимками других людей.

«Я насмотрюсь на какую-то идеальную картинку в запрещенной социальной сети или вообще в соцсетях – и я, знаете, там сравнивала себя, вот она почему такая, а я такая. Потом с течением времени я поняла, что мы выбираем только самый идеальный ракурс, самую идеальную фотку, и некоторые в основном фотошопят свои фотографии. Поэтому я приняла такую позицию, что я никогда не буду фотошопить себя».

Далее спортсменка пересказала свою философию. Она заявила, что важно принимать себя настоящих, а совершенствоваться лучше через спорт и здоровый образ жизни. Загитова отметила, что понятие красоты крайне субъективно: одни считают человека полным, другие — худым, и единого стандарта не существует, как и взаимопонимания между разными типами внешности. По ее мнению, в современном обществе бессмысленно гнаться за абстрактным идеалом, так как у каждого человека есть своя уникальная «изюминка». Свое откровение фигуристка сделала в интервью для YouTube-канала «вМесте».