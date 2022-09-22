Принуждали девушек к интим-массажу: под суд пошли владельцы эротических салонов в Казани

Дело о том, как двое жителей Казани открыли массажные салоны в центре города и заставляли там работать девушек, начал рассматривать Вахитовский районный суд Казани. Кроме них на скамье подсудимых оказались еще десять человек – жительницы Казани, которые работали администраторами салонов.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Как установило следствие, в центре Казани были открыты сразу три массажных салона. Администраторы набирали по объявлению на работу девушек, которые должны были предоставлять услуги эротического массажа. Прикрыть салоны стражам порядка удалось в 2020 году. Два человека, а именно владельцы заведений, сейчас находятся под стражей, администраторы – под подпиской о невыезде.

«Мой подзащитный просто сдавал помещение в аренду. О том, что там будет находиться массажный салон, он не знал. Не совсем понятно, в чем его обвиняют», – рассказал адвокат одного из подсудимых.

В числе потерпевших оказались 15 массажисток. Защита подсудимых уверяет, что работать в подобном заведении девушек никто не принуждал.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Все было на добровольной основе. О каком принуждении может идти речь? Это все догадки следствия, все обвинение притянуто за уши», – высказался адвокат одного из администраторов салона.

Всем фигурантам дела теперь предъявлено обвинение в организации проституции и вовлечение в нее. Процесс проходит в закрытом режиме. Не исключено, что судебные разбирательства могут сильно затянуться.