Принудительные работы станут новым видом наказания за хулиганство на дорогах

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 20 января 2026 года ужесточается статья, которая предусматривает ответственность за действия из хулиганских побуждений, создающие угрозу безопасной эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщает «ugra-news.ru».

Изменения добавляют к существующим видам наказаний – штрафу, ограничению свободы или лишению свободы – возможность назначения принудительных работ сроком до двух лет.

Старший помощник прокурора округа Марьяна Королева пояснила, что к хулиганским действиям относятся умышленные поступки, совершенные без причины или по незначительному поводу.

К примеру, это может быть перекрытие полос движения автобусом, использование пиротехники на проезжей части, блокировка движения в час пик – все, что угрожает безопасности транспорта.

Сотрудник прокуратуры отметил, что за подобные нарушения предусмотрены штрафы от 150 до 300 тыс. рублей, ограничение свободы или лишение свободы до двух лет. После вступления закона в силу также возможно назначение принудительных работ сроком до двух лет.