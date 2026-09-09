«Принижать меня публично – это не про профессионализм»: Загитова дала отпор

Фото: "Татар-информ"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова откровенно рассказала об отношении к негативу в свой адрес.

В интервью ТАСС спортсменка призналась, что в юности очень остро реагировала на критику и хотела доказать недоброжелателям их неправоту, но со временем ее взгляды изменились.

«Я часто сталкиваюсь с тем, что некоторые журналисты пытаются очернить меня, придумать какую-то откровенную неправду. Теперь я стараюсь на всё это просто не реагировать. Раньше я бы вспылила, опять же – попыталась как-то оправдаться. Но практика показала, что никому это не нужно. Все недоброжелатели только и ждут от меня реакции. Теперь я энергию свою на весь этот негатив не трачу. Меня интересует позитив и созидание», — поделилась фигуристка.

Напомним, что в июле Загитова уже демонстрировала жесткую позицию, когда резко ответила хореографу Ивану Регини, усомнившемуся в её тренерских способностях на фоне открытия школы в Казани.

Тогда она написала в соцсетях:

«Принижать меня публично – это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, – это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики: главное не количество, а качество».