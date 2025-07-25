«Принимаем предложения»: начал работу Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова

В Казани сегодня открылся Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова. Здесь татарстанцы могут получить информацию о кандидате от «Единой России» на выборах Раиса Татарстана, о направлениях его работы и достижениях республики. Кроме того, можно внести свои предложения и задать вопросы. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В Казани сегодня открылся Штаб общественной поддержки Рустама Минниханова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Открыты к звонкам, вопросам и личным приемам жителей республики»

Штаб общественной поддержки – это рабочая площадка, где мы встречаемся с избирателями, рассказываем о кандидате, принимаем предложения, проводим рабочие совещания, рассказала журналистам член команды штаба Яна Сирюкова.

«Мы открыты к звонкам, вопросам и личным приемам жителей республики. Волонтеры и сотрудники штаба готовы принять предложения. И мы уже ведем работу с предложениями, которые поступают в штаб. Здесь работают волонтеры, которые в ежедневном режиме с 8 утра до 18 часов готовы ответить на вопросы», – сообщила она.

Яна Сирюкова: «Мы уже ведем работу с предложениями, которые поступают в штаб. Здесь работают волонтеры, которые в ежедневном режиме с 8 утра до 18 часов готовы ответить на вопросы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Штаб общественной поддержки располагается в Казани по ул. Карла Маркса, 31/7. Кроме того, для оперативной связи с татарстанцами создана горячая линия. На нее можно позвонить по телефону: 8 (939) 333-30-99.

Сирюкова отметила, что узнать новости предвыборной кампании, планы кандидата на выборах Раиса РТ и ознакомиться с его программой можно также на интернет-платформе штаб.онлайн.

До конца июля фестиваль добрососедства «Наш двор» пройдет в семи населенных пунктах

Команда штаба планирует посетить все муниципальные образования Татарстана с проектом «Фестиваль добрососедства «Наш двор», рассказал сопредседатель штаба Дамир Нургалиев.

Дамир Нургалиев: «Команда штаба планирует посетить все муниципальные образования Татарстана с проектом «Фестиваль добрососедства «Наш двор» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это большой фестиваль, праздник, который ждет каждый из нас. Некоторые районы мы уже посетили и получили обратную связь от жителей. Наша задача – рассказать о достижениях, планах встретиться с жителями, чтобы получить предложения для их дальнейшей реализации», – отметил он.

В ближайшее время, 28 июля, фестиваль пройдет в Чистополе, 29 июля – в Алексеевске и Нурлате, 30 июля – в Болгаре и Аксубаево, 31 июля – в Базарных Матаках и Новошешминске.

«Все члены нашего штаба верят в опыт Рустама Минниханова, его стратегическое видение, умение добиваться результатов. Мы считаем, что его работа на посту Раиса Татарстана – это уже доказательство эффективности реальных действий, развития республики и конкретных проектов, которые видны всем жителям. Вектор, выбранный Рустамом Нургалиевичем, затрагивает абсолютно все направления, которые так нужны для полномасштабного развития республики», – подчеркнул Нургалиев.

Во время проведения фестиваля добрососедства будут работать пикетные палатки «Единой России». Волонтеры раздадут агитационные материалы на русском и татарском языках в поддержку Рустама Минниханова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На следующей неделе в Казани откроются пикетные палатки

Во время проведения фестиваля добрососедства будут работать пикетные палатки «Единой России». Волонтеры раздадут агитационные материалы на русском и татарском языках в поддержку Рустама Минниханова. Это настенный и карманный календари, а также буклет, в котором собрана вся информация о деятельности руководителя республики.

«Пикетная деятельность ведется прежде всего для того, чтобы любой житель Татарстана обратился к волонтерам, чтобы узнать планы, достижения, которых много на сегодня. И смог также высказать свое пожелание», – уточнил Нургалиев.

По его словам, в Казани пикетная работа начнется на следующей неделе: 28 июля на ул. Восстания, 28 и 29 июля – на ул. Копылова, 2а. Еще одно мероприятие запланировано на 1 августа.

Волонтер Данил Аристов добавил, что пикетные палатки будут открыты во всех районах Казани. «На каждом пикете будет находиться по два волонтера. Наша задача – записать вопрос и передать в штаб, чтобы его постарались решить. Вопросы на пикетах бывают разные – могут касаться дорожного покрытия, социальной политики, ЖКХ», – отметил он.

«Двери штаба открыты для каждого»

В Штаб общественной поддержки уже сегодня обратились молодые активисты со своими предложениями.

«Они пришли с замечательными идеями. Это действующие проекты, и ребята хотят получить поддержку», – рассказала член штаба Далия Гайнанова.

Один проект касается детей и подростков, которые находятся в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Активисты проводят там спортивные тренировки, культурные мероприятия, мастер-классы по искусству.

«Они помогают перенастроить ребят на активную жизненную позицию и на здоровый образ жизни. Они внедряют спорт в эти учреждения, показывают, что у республики большие возможности для развития», – отметила Гайнанова.

Другой проект связан с вовлечением школьников и студентов в экологическое волонтерство. «В школах учат детей сбору вторсырья и макулатуры, чтобы мотивировать их вести правильный образ жизни и любить природу. Эти проекты пересекаются с ценностями республики. Хорошо, что у нас такая активная молодежь», – подчеркнула она.

Гайнанова добавила, что двери штаба открыты для каждого.

Выборы Раиса Татарстана пройдут в единый день голосования – 14 сентября. Политические партии выдвинули четырех кандидатов: Рустам Минниханов («Единая Россия»), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).