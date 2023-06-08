Принципы «Движения первых» интегрируют в образовательный процесс в школах Татарстана

На Международном форуме министров образования «Формируя будущее» было подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и федеральным Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Оно охватывает сферы воспитания и развития дошкольного, общего, дополнительного образования детей и молодежи, развития кадрового потенциала в сфере образования на территории Татарстана.

«Сейчас совместно с коллегами мы разрабатываем педагогическую модель, где принципы движения внедрены через механизмы коллективно-творческой деятельности в воспитательную составляющую уроков истории, обществознания, мировой художественной культуры, ОБЖ и других предметов», — прокомментировал помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

Через неделю в Москве состоится встреча, на которой представители заинтересованных сторон более подробно обсудят, что будет собой представлять педагогическая модель, какими будут ее основные компоненты и направленность.

Работа будет направлена на обмен опытом, организацию совместных проектов с экспертным сообществом федерального института и Татарстана, а также подготовку рекомендаций и методических материалов по распространению положительного опыта.