«Принципиально не исполняем иностранные песни»: в Казани выступил ансамбль Росгвардии

Народные и военные песни, а также композиции из советских фильмов и хиты отечественной эстрады звучали сегодня со сцены БКЗ им. С. Сайдашева. Овации зрителей вызвал Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Один из крупнейших в России среди армейских музыкальных и хореографических коллективов приехал в Казань с концертным туром. Перед этим ансамбль выступал в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге.

Каждый год Академический ансамбль организует благотворительные концертные туры по России, посвященные Дню Победы. Самым масштабным стал тур в честь 75-летия Победы. Артисты выступают и за границей – им аплодировали жители 90 стран мира.

В коллективе порядка 250 артистов, он постоянно пополняется новыми участниками из детского ансамбля Росгвардии. Дети поют в хоре, танцуют балет и играют в оркестре. Большинство юных артистов – это дети росгвардейцев, сотрудников МВД и других силовых структур РТ.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Виктор Елисеев руководит ансамблем с 1985 года – он начальник, художественный руководитель и главный дирижер в одном лице.

«Наше турне посвящено 50-летию коллектива. Конечно, вместить все наши композиции невозможно. Но сегодняшняя программа стала квинтэссенцией всех тех произведений, наилучших произведений, которые мы создали за эти 50 лет», – поделился руководитель ансамбля.

Он рассказал, что из репертуара сегодня исключены зарубежные композиции. А ведь все помнят фееричное выступление ансамбля с песней «Get lucky», с которой они выступали, в том числе и на открытии Олимпиады в Сочи.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«В этот раз мы ничего не исполняем на английском языке, хотя у нас много таких композиций. Сейчас я принципиально не хочу петь на иностранном языке. Раньше была другая обстановка, а сейчас у меня какой-то внутренний запрет», – рассказал дирижер ансамбля.

Стоит отметить, что с 2014 года участники коллектива неоднократно посещали Донбасс. Росгвардейцы выступали для мирных жителей и бойцов. За их плечами концерты в Чечне и в других горячих точках.

Последний раз «елисеевцы» приезжали в Татарстан в 2018 году, тогда их концерт так же, как и сегодня, посетил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Первым номером ансамбль исполнил песню «Моя Россия», в котором солировала супруга дирижера Наталья Елисеева. Сегодня со сцены звучали отечественные патриотичные композиции. На сцену артисты хореографической группы выходили в ярких костюмах, исполняли народные и военные танцы.

Бурю эмоций у зрителей вызвало исполнение артистами песни на татарском языке. Это фишка коллектива – куда бы они не приезжали, ансамбль исполняет национальные композиции принимающего их народа. Сегодня коллектив ансамбля порадовал столицу Татарстана песней «Мин яратам сине, Татарстан». Осваивать татарские песни коллективу помогают его татароязычные участники. Один из них вокалист хоровой группы Руслан Абдрафиков.

«Я родом из Казани, поэтому очень счастлив выступать здесь, в этом большом красивом зале. Я работал здесь до ансамбля. Мы наконец-то приехали в республику, чему я очень рад. С детства я любил военные песни. Отслужил в армии, выступал с оркестром и участвовал в парадах. Для меня гордость выступать в своей любимой стране и для своего народа», – рассказал артист.

Напоследок главный дирижер Виктор Елисеев обратился к зрителям.

«Я счастлив от того, как уже во второй раз нас принимает этот зал. Я счастлив от того, что на нашем концерте уже во второй раз присутствует Раис Татарстана Рустам Минниханов. Спасибо огромное!», - сказал он.

И по традиции выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ завершилось маршем «Прощание славянки».