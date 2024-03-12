Принцип «Мертвой руки»: почему идеи Китая не примет Россия и другие из «ядерного клуба»

Фото: mil.ru

По примеру «Мертвой руки» СССР

Китай выступил с очень странной инициативой – чтобы ядерные страны заключили договор о неприменении ядерного оружия первыми. Об этом в конце февраля заявил глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо, выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве.

Идея неприменения ядерного оружия первым означает, что государство не будет использовать такие вооружения до тех пор, пока само не подвергнется ядерному нападению. В этом случае может быть нанесен ответный удар, когда известно, что другая сторона уже запустила процесс использования ядерного оружия.

Кстати, в России это предложение реализовано еще с 1985 года. На этом фундаменте ответного удара базируется советско-российская система «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука». Это комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар холодной войны и используемый Россией.

Китай выступил с очень странной инициативой – чтобы ядерные страны заключили договор о неприменении ядерного оружия первыми Фото: en.wikipedia.org

Он предназначен для гарантированного доведения боевых приказов от высших звеньев управления (Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации, Управление РВСН) до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет, стоящих на боевом дежурстве, в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.

Чем может ответить Россия на ядерную атаку

В декабре 2011 года командующий РВСН генерал-лейтенант Сергей Каракаев заявил, что система «Периметр» существует и находится на боевом дежурстве. То есть даже если нам нанесут первыми ядерный удар, Россия сможет адекватно ответить в любом случае с помощью своей ядерной триады. В нее входят:

три ракетные армии со штабами во Владимире, Омске и Оренбурге, которые объединяют 12 ракетных дивизий;

подводный российский стратегический флот с 11 действующими атомными подводными лодками с баллистическими ракетами;

воздушный флот из 68 стратегических бомбардировщиков (стратегические ракетоносцы Ту-95МС и стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160).

Как ответила Россия на предложение из Поднебесной

МИД России на это китайское банальное «предложение против всего плохого и за все хорошее» ответил так: Россия уважает инициативы Китая, относится к ним с особым вниманием и при этом считает, что любые предложения в сфере о международной безопасности надо рассматривать «в общем контексте военно-политических реалий», учитывая другие факторы.

Да, потому что это предложение прямо противоречит нашей ядерной доктрине. Она была принята в 2020 году. Согласно ей, существует всего четыре условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие.

В соответствии с документом «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» наша страна применит ядерное оружие, если:

Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию союзников;

противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения;

противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил;

на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства.

При необходимости, уточняется в документе, глава государства, который и принимает решение об использовании ядерного оружия, может проинформировать об этом власти других стран и/или международные организации. В 2023 году Президент России Владимир Путин заявил, что необходимости менять ядерную доктрину, понижая ядерный порог, нет.

Как видите, принцип «не бить первым» здесь не наблюдается. Если под угрозу ставится вообще существование России, то ограничения здесь неуместны.

Даже простая логика подсказывает, что «Мертвая рука» на то и называется мертвой, потому что уже нет живых для ответа и лучше до этого не доводить. Если есть шанс спасти как можно больше россиян, то им следует пользоваться, а не ждать, пока за тебя ответит автоматика.

Вооруженные силы Китая в последние годы в целом были реформированы, реструктурированы и двигались по пути всестороннего наращивания боеспособности Фото: kremlin.ru

Зачем это Китаю?

Ядерная стратегия КНР в основном остается неизменной с 60-х годов прошлого века, подразумевая обязательное наличие ядерного арсенала, который может быть использован в ответ на ядерную агрессию или ее угрозу. При этом Китай не раз на словах подчеркивал, что не вступает в соперничество с другими членами «ядерного клуба», хотя сам в это же время создавал новейшие образцы ядерных и неядерных вооружений. Упрекнуть за это китайцев совершенно невозможно – посмотрите, как те же члены «ядерного клуба» стремительно меняют свои подходы в области применения ядерного оружия.

Вооруженные силы Китая в последние годы в целом были реформированы, реструктурированы и двигались по пути всестороннего наращивания боеспособности. Пекин постоянно увеличивает свои военные расходы и при этом всячески обосновывает необходимость данной тенденции.

Оценки величины ядерного арсенала КНР колеблются от 200 до 3,5 тыс. зарядов, хотя сам Китай не дает в своих «Белых книгах» детальной информации, а точное количество новых видов китайских ракет не может даже приблизительно назвать вообще никто. Все это крайне засекречено. А ведь чтобы предлагать разоружение или не применять ядерного оружия первыми, необходимо самим быть прозрачными в этом вопросе.

Мы видим декларации Китая о недопустимости применения ядерного оружия первыми, призывы к разоружению – это все правильно и близко всем нормальным миролюбивым обитателям нашей планеты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему китайское предложение «не пройдет»

Мы видим декларации Китая о недопустимости применения ядерного оружия первыми, призывы к разоружению – это все правильно и близко всем нормальным миролюбивым обитателям нашей планеты. Но проблема кроется не только в России (позиция которой во многом вынужденная) – проблема во всеобщем балансе интересов всех стран «ядерного клуба». Только всем этим сообществом возможна реализация китайского предложения.

А пока мы видим обратное – до февраля 2022 года Россия и США вели консультации о механизме контроля на смену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который истекает в феврале 2026 года. С началом полномасштабных боевых действий на Украине этот диалог был приостановлен по инициативе Вашингтона. В ответ на это год спустя Москва приостановила свое участие в договоре.

Мы говорим о «часах Судного дня», на которых осталось 90 секунд до «ядерной полуночи». И здесь мало выступать с вполне правильными предложениями. Необходимо, как говорит российский МИД, рассматривать подобные предложения «в общем контексте военно-политических реалий», учитывая другие факторы и позицию всех без исключения обладателей ядерного оружия.

Фото на анонсе: mil.ru