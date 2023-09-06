Принц Саудовской Аравии поблагодарил Путина за поддержку обращения о включении в БРИКС

Президент России Владимир Путин и Председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Наследный принц выразил признательность за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС. Путин тепло поздравил саудовское руководство с принятым на саммите союза в Йоханнесбурге решением на этот счет и рассказал о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году.

Также собеседники высоко оценили взаимодействие двух стран в формате «ОПЕК плюс». Они отметили, что достигнутые соглашения о сокращении нефтедобычи в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья способствуют обеспечению стабильности глобального энергетического рынка.

Ранее на саммите БРИКС в Йоханнесбурге Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что новыми членами объединения стали шесть стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Их членство начнется с 1 июля 2024 года.