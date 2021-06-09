«Примеры лучших практик РТ»: в КФУ проходит обучение министров Якутии, Югры и ЯНАО

В Казани на базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского федерального университета организовано обучение управленческих команд Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Республики Саха (Якутия). Программа носит следующие название: «Успешные практики социально-экономического развития и технологии государственного управления Республики Татарстан».

«Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обратился к Президенту РТ Рустаму Минниханову с просьбой принять три управленческих команды в количестве примерно 90 человек. Изюминкой программы является наличие отраслевых треков, в том числе по темам „Социальная защита“, „Экономика, предпринимательство и инвестиции“, „ЖКХ, благоустройство“ и многим другим», — рассказала заместитель директора ВШГМУ Наталья Аксенова.

Среди обучающихся есть заместители губернаторов, министры экономики, инноваций и цифрового развития, строительства, транспорта, социального развития, руководители профильных департаментов администраций, главы муниципальных образований.

«Мы посетили ряд обучающих курсов и прослушали лекции. В рамках обучения представлены интересные подходы по организации эффективного управления госсистемой. И самое главное — организована площадка для общения с руководителями различных субъектов. Большое спасибо Республике Татарстан за организацию такого мероприятия», — прокомментировал свое участие в занятиях заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского округа Максим Малхасьян.

Перед гостями выступают татарстанские министры и руководители госорганов, которые делятся опытом в различных сферах. Например, сегодня состоялась встреча-дискуссия под названием «Лучшие практики Республики Татарстан в развитии социальной сферы», модератором которой стала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Каждому региону есть чему учиться друг у друга. К примеру, в Татарстане, в сферу социальной политики входит примерно 14 вопросов, включая традиционные образование, культуру, спорт и здравоохранение. А кроме них — архивное дело, туризм, взаимодействие с фондами и многое другое. То есть сейчас меня окружает множество коллег, которыми я горжусь», — подчеркнула Фазлеева.

Программа обучения разработана Высшей школой государственного и муниципального управления КФУ совместно с Аппаратом Президента РТ.

В ходе обучения для гостей столицы Татарстана были организованы ознакомительные экскурсии в Иннополис, объекты социальной сферы, офис регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также парки и скверы.

Обучение продлится до 10 июня 2021 года.