Примерно 79% казанских семей меняют требования к жилью после рождения детей

В Казани семьи заметно пересматривают требования к жилью после появления ребенка – основной акцент смещается на комфорт, безопасность и инфраструктуру. Об этом сообщили аналитики девелопера Level Group, исследование есть в распоряжении «Татар-информа».

У 79% респондентов изменения касаются параметров самой квартиры – в первую очередь речь идет о шумоизоляции, удобстве общих пространств и размерах кухни. Почти каждый второй (46%) стал уделять больше внимания характеристикам жилого комплекса и окружения – от безопасности до доступности школ и детских садов.

Наиболее заметный сдвиг связан с потребностью в дополнительном пространстве. Так, 29% опрошенных заявили, что для них стало важнее количество комнат и наличие просторных зон, еще 33% отметили значимость отдельной детской комнаты. Кроме того, 17% участников исследования начали больше ценить тишину и качественную шумоизоляцию.

Серьезные изменения затронули и критерии выбора района. Для 21% респондентов ключевым фактором стала близость образовательных учреждений, а 25% подчеркнули важность закрытых и безопасных дворов.

«С рождением ребенка жилье перестает восприниматься просто как место проживания и становится комплексной средой для жизни и развития. Это напрямую отражается на спросе: растет интерес к квартирам с продуманными планировками, безопасными дворовыми пространствами и развитой инфраструктурой. При этом часть изменений носит более точечный характер – 10% респондентов отметили, что при выборе квартиры стали обращать внимание на размер кухни и другие элементы, влияющие на повседневный комфорт. Лишь 8% заявили, что их требования практически не изменились», – сообщили в пресс-службе компании.