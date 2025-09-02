Примерно 77% многоквартирных домов в Татарстане готовы к новому отопительному сезону

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане завершается подготовка к отопительному сезону. По данным на конец августа, готовность объектов превышает 97%. Об этом сообщил на брифинге в Кабмине РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

По словам спикера, паспорта готовности уже получили более 14 тыс. многоквартирных домов – это около 77% от общего числа. Объекты образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты подготовлены к зиме почти полностью – уровень готовности в этих сферах превышает 98%.

Шайдуллин напомнил, что паспорта готовности потребители тепловой энергии должны оформить до 15 сентября.