Примерно 12 тыс. татарстанцев закрыт выезд из страны из-за неуплаты налогов

На сегодняшний день около 12 тыс. жителей Татарстана имеют ограничения на выезд за пределы страны из-за неуплаты налогов. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Хочу предупредить, что на тех граждан, кто не оплачивает своевременно налоги на имущество и доходы физлиц, могут быть наложены ограничения на выезд за пределы России», — напомнил Сафиуллин на брифинге в Кабмине РТ.

По словам спикера, количество невыездных граждан очень низкое, если учитывать, что налоги должны оплачивать свыше 2,2 млн человек.

«В целом к количеству тех, кто обязан заплатить, а их более 2,2 млн человек, сумма очень небольшая. Может быть, это по неосторожности или [по принципу] „заплачу попозже”. Прошу до этого не доводить и заплатить вовремя», — заключил Сафиуллин.