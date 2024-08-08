«Пример того, что девушка за рулем – безопасно»: в Казани финишировал конкурс «Автоледи»

На плацу Управления Госавтоинспекции МВД по республике стартовал 25-й юбилейный конкурс по автомногоборью среди женщин-водителей под названием «Автоледи». В республиканском соревновании примут участие 55 женщин и девушек, которые будут бороться за звание лучшего водителя.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Организаторами конкурса выступили республиканская Госавтоинспекция, ГБУ «Безопасность дорожного движения», Татарстанская республиканская организация «Всероссийское общество автомобилистов» и другие ведомства.

«Проводя такие конкурсы, мы акцентируем внимание на проблемах безопасности. И мы благодарны каждой женщине, которая участвует сегодня в конкурсе», – рассказал начальник республиканской Госавтоинспекции, полковник полиции Рустем Гарипов.

По его словам, подобные конкурсы также способствуют борьбе со стереотипами. Женщина за рулем – это безопасно, отмечает он, в то время как мужчины, согласно статистике, часто ведут себя менее ответственно на дороге.

«Сейчас из 100 человек, сдающих на водительские права, 50 человек составляют девушки. Мы можем с уверенностью утверждать, что женщины ответственны за рулем и более тщательно следят за соблюдением правил дорожного движения», – отметил Рустем Гарипов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Конкурс «Автоледи» проходит уже в 25-й раз, что делает его юбилейным событием. Примечательно, что только Татарстан может гордиться проведением подобных мероприятий.

«Аналоги есть, но нет такого, чтобы проводились регулярно, как у нас. Мы очень благодарны правительству республики, министерству за оказываемую с их стороны поддержку», – поделился Рустем Гарипов.

Сегодня в соревнованиях примут участие 55 девушек. Те, кто займут первые места, получат медали и кубки, а те, кто не выиграют, приобретут ценный опыт. Это уже республиканский этап соревнований, а это значит, что здесь собрались победительницы предыдущих этапов и чемпионы своих районов. Всего участвуют 45 участниц из 41 муниципального образования, 5 представительниц от Госавтоинспекции и 5 участниц от ГБУ «Безопасность Дорожного Движения».

Соревнования пройдут в два этапа – теория и практика. На первом этапе девушкам предстоит пройти на скорость тест на знание ПДД, а после продемонстрировать на практике свои умения на площадке Госавтоинспекции.

Мероприятие посетили почетные гости, включая заместителя Министра спорта, главного государственного инспектора по безопасности дорожного движения, первого заместителя директора ГБУ «Безопасность дорожного движения», ректора Казанского государственного института культуры, председателя «Всероссийского общества автомобилистов» и председателя «Ветеранов в области безопасности дорожного движения».