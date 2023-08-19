«Пример сохранения преемственности»: Фарид Мухаметшин дал старт фестивалю ретромашин

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин дал старт XVI Фестивалю исторической техники, на который съехались любители старинных машин со всей России. Всего в город-курорт «Свияжские холмы» Верхнеуслонского района прибыло 360 единиц уникальных образцов авто- и мототехники.

«Приняли очень много гостей, которые приехали на своих старинных машинах – "Волгах", "Москвичах", "Победах", "ЗИЛах", "ЗИМах", "полуторках", "ЗИС-5"», – заявил глава парламента и президент «Авторетроклуба-21».

На фестиваль, в частности, прибыли делегации любителей ретроавтомобилей из Москвы, Самары, Ижевска, Саратова, Ярославля, Сыктывкара, Кирова, Перми, Екатеринбурга, Чебоксар, Йошкар-Олы и других городов России, а также разных районов Татарстана.

«Есть машины, которые представлены здесь впервые. Они так отремонтированы и восстановлены, как будто только вышли с конвейера. Самое главное – историчность этих автомобилей. Можно, например, увидеть машины, на которых ездили партийные руководители нашей страны и многие другие», – отметил Мухаметшин.

По его мнению, такое мероприятие имеет и воспитательное значение для молодежи. «Это пример бережного сохранения преемственности поколений, уважения к тем людям, которые создавали такие машины. Сам дух прежних эпох как раз и проявляется на таких фестивалях. Конечно, совершенствование идет, на выставке есть и автомобили нового поколения», – подчеркнул Председатель Госсовета.

Мухаметшин также поблагодарил руководство Верхнеуслонского района Татарстана за создание условий для проведения фестиваля исторической техники.

Один из участников мероприятия Николай Марсов приехал из Королёва на «ГАЗ-12» 1953 года выпуска. Он рассказал, что в своем городе создал клуб любителей ретроавтомобилей, которому в следующем году исполнится 10 лет.

«У меня 23 автомобиля, в них едешь и отдыхаешь. В эти автомобили вложена душа. Причем, машины оригинальные – это четыре "Волги", "ЗИМ", два "Запорожца", семь "Москвичей", "Волынь", Tatra 603. Такие машины надо показывать. Из Королёва на фестиваль приехали четыре машины, в прошлом году – три», – поделился он.

Марсов убежден, что подобные фестивали очень важны для воспитания подрастающего поколения. «Я педагог по образованию. Я вижу, как меняется молодежь, ее надо чем-то увлечь. Вот мы и стараемся ее приобщить к этому интересному делу», – заметил он.

В программе фестиваля – ретро-ралли, конкурсы «Автосабантуй» и водительского мастерства среди мотоциклистов, заезды педальных автомобилей для детей. Закрытие и награждение победителей состоится 20 августа.