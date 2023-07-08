«Пример сохранения национальных традиций»: как Татарстан встретил чувашский Уяв

На республиканском уровне чувашский праздник «Уяв» проводится в Татарстане с 1993 года. Ежегодно на него приезжают тысячи людей из районов РТ и соседних регионов, в том числе из Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей. В этот раз праздник с размахом отмечался в селе Сиктерме Алькеевского района. Родина чувашского поэта Петра Хузангая, к слову, приняла Уяв уже второй год подряд.

«Наш ансамбль приехал к вам прямиком из Чувашии. В национальных праздниках мы участвуем не первый год, выступаем с душой. Где мы только не были: и в Ульяновске, и в Саратове, и Нижнем Новгороде. Уяв для нас – это вдохновение, мы приехали не себя показать, а увидеть, как наши коллективы все вместе радуются этому празднику», - сказал художественный руководитель ансамбля «Выла» Александр Михайлов.

Уяв – это праздник чувашской культуры, народных традиций и обычаев, в основе которого лежат игры и хороводы. Начинается он, как правило, с появлением первых всходов и завершается с наступлением сенокосной поры. В эти дни чувашский народ обращается к силам природы с просьбой о богатом урожае, обильном дожде, устраивает массовые хороводы и молодежные игрища.

Так, для самых юных гостей празднества была организована детская площадка с различными мастер-классами и традиционными играми чувашского народа. Каждый желающий мог смастерить своими руками куклу-оберег или поучаствовать в конкурсе детского чувашского фольклора, песни и танца.

А ценители поэзии и прозы могли сполна насладиться чувашским словом на интерактивной площадке «Славные сыны чувашского народа». Ее экспозиция включила в себя произведения, письма и другие предметы, посвященные жизни и творчеству Петра Хузангая и просветителя Ивана Яковлева.

«Мы рассказываем гостям о людях, которые внесли большой вклад в культуру чувашского народа. А имена Петра Хузангая и Ивана Яковлена знакомы каждому чувашу. Также есть инсталляция, посвященная истории чувашского этноса, на которой представлены в том числе национальные костюмы, головные уборы, внутреннее убранство и украшения чувашской красавицы», - рассказала сотрудник центральной библиотеки Алькеевского района РТ Галина Сабирова.

Официальное открытие праздника прошло на главной сцене в селе Сиктерме. Оно началось с театрализованного пролога, в котором были показаны ритуал прошения благословения на проведение народного гуляния, а также хореографические фрагменты семейно-бытовых и календарных обрядов. После чего к собравшимся обратился глава Алькеевского района Александр Никошин.

«Многовековая история чувашского народа очень обширна, своеобразна и интересна. Нет будущего у народа, который забывает свое прошлое. Уяв не только служит примером сохранения национальных традиций, способствует взаимному обогащению культур, но и является одной из важных составляющих укрепления мира и согласия между народами Татарстана», - подчеркнул он.

Затем на сцену вышел депутат Государственного Совета РТ Марат Ахметов. Он поприветствовал гостей праздника на трех языках – русском, татарском и чувашском. «В Татарстане проживает более 170 национальностей и каждая из них составляет красивый цветок национального букета народов Татарстана. У каждого народа есть свой праздник, который воплощает его историю и обычаи», - отметил Ахметов.

Изюминкой празднества стал конкурс красоты и таланта «Уяв пики». В этом году в нем приняли участие 12 представительниц чувашской культуры из различных районов Татарстана. Во время конкурса они демонстрировали красоту чувашской культуры – национального костюма, народной песни и танцев. В итоге самой красивой девушкой Уява была признана Анна Иванова из Черемшанского района Татарстана.

Продолжился праздник концертом с участием 80 народных исполнителей, фольклорных коллективов и этнографических ансамблей из Татарстана и других регионов России.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»