«Пример служения стране»: родителям погибшего в СВО татарстанца вручили орден Мужества

Сегодня родителям погибшего во время спецоперации татарстанца Александра Малыгина вручили орден Мужества. Церемония состоялась в селе Чулпаново Нурлатского района. Награду им передал секретарь местного отделения «Единой России», глава района Алмаз Ахметшин.

«Никакие слова не заменят сына. Отец гордился им, возлагал на него большие надежды. Для мамы, конечно, он был и опорой, и отрадой. Александр Сергеевич – пример служения стране, пример выполнения воинского долга. Мы всегда будем его помнить. Он будет примером для молодежи. Земной поклон вам, уважаемые родители, за воспитание настоящего героя. Спасибо вам», – сказал Ахметшин.

Когда началась специальная военная операция, Александр заключил контракт и в первых рядах отправился выполнять свой воинский долг.

«Так получается, что каждому поколению жителей нашей страны достаются свои тяжести, связанные с боевыми действиями. Великая Отечественная война, Афганистан, другие горячие точки… Сегодня десятки нурлатцев выполняют воинский долг на территории боевых действий», – поделился глава района, выражая соболезнования родителям погибшего земляка.

Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о награждении орденом Мужества младшего сержанта Александра Малыгина (посмертно) за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, зачитал военный комиссар города Нурлат и Нурлатского района Загир Абдуллин.

В местной средней школе также установлены мемориалы в память об Александре Малыгине и его земляке Раисе Валиахметове, погибшем на Северном Кавказе.