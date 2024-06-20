«Пример новичкам»: в Казани наградили лучших экспортеров Татарстана

Итоги республиканского конкурса «Экспортер года», проводимого в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», подвели сегодня в Доме предпринимателей Татарстана. В этом году победителей определили по 13 номинациям.

«Каждый год мы выбираем лучших из лучших. Хочу сказать, что развитию предпринимательства в Татарстане уделяется большое внимание, что подтверждает второе место республики в рейтинге инвестиционного климата среди субъектов России», — отметила заместитель министра экономики РТ Гульназ Исмагилова.

Традиционно конкурс проводился по семи номинациям: лучший экспортер в сфере промышленности, лучший экспортер в сфере услуг, лучший экспортер в сфере АПК, лучший экспортер в сфере высоких технологий, «Прорыв года», лучшая женщина-экспортер и лучший молодой предприниматель-экспортер.

Однако в этом году он был расширен на шесть дополнительных номинаций: самая экзотическая страна экспорта, самая большая география экспорта, лучшая семейная экспортная компания, новый экспортный продукт, лучший экспортер сферы социального предпринимательства и лучший экспортер сферы креативных индустрий.

«Вы являетесь примером для тех экспортеров, кто только планирует начинать свою деятельность, для новичков, поэтому спасибо вам за инициативу и за то, что не боитесь сложностей. Желаю вам дальнейших успехов», — сказала Исмагилова.

В свою очередь заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер подчеркнул, что в республике продолжает расти объем промышленного производства и экспорта, в чем есть несомненная заслуга в том числе и людей, сидящих в зале.

«Спасибо, что продолжаете делать свое дело, поднимать экономику нашей республики и благополучие наших граждан», — заключил Лернер.

Экспортерам в Татарстане оказывается существенная государственная поддержка в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Национальные проекты воплощаются в жизнь в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.